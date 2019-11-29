В субботу курян ждет дождь, снег, туман и гололед

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-29T13:56:38+03:00

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Спасатели и полиция предупреждают об осторожности на дорогах

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории области с сегодняшнего вечера будет облачно. Ночью временами дождь, местами сильный. Днем небольшой, по востоку области умеренный дождь, вечером с мокрым снегом.

Ночью в отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем +1…+6 градуса.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Курской области обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Выпадение осадков в виде снега снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует использовать светоотражающие элементы, которые сделают пешеходов более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU