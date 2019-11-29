Директора курской турфирмы отправили в колонию

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-29T13:38:47+03:00

Женщина предлагала туры, но обязательства свои не исполняла Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Ленинском районном суде города Курска рассмотрели уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Велестур». Женщина с целью извлечения материальной выгоды вводила в заблуждение клиентов турфирмы, предлагая туры, но обязательства свои не исполняла.

Так, руководитель компании присвоила более одного миллиона рублей, деньгами распорядилась по своему усмотрению. Вину свою подсудимая не признала, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU