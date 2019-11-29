В ДТП под Курском погиб подросток

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-29T12:33:45+03:00

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Авария произошла 28 ноября примерно в 08 часов 20 минут. 18-летний водитель управлял ВАЗ 21103. Он ехал по автодороге «Дьяконово – Суджа» со стороны Суджы в сторону села Больше-Солдатское Суджанского района.

- По предварительным данным водитель не справился с управлением, ВАЗ перевернулся, - рассказали в ГИБДД региона.

В ДТП 18-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в Суджанскую ЦРБ, а 17-летний пассажир не выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU