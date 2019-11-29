Курский студент получил премию форума Фонда мира Гои

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-29T11:48:15+03:00

Впервые обладателем Первой премии международного конкурса эссе Фонда мира Гои в молодежной категории стал студент из России

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23 ноября 2019 года в Японии в токийском зале Nikkei Hall состоялся двадцатый международный форум Фонда мира Гои. На нем в торжественной обстановке наградили обладателей Первых премий международного конкурса эссе для молодежи на тему «Создание общества, полного доброты». Они получили награду министра образования Японии и представили свои идеи о том, как мы можем сделать современное общество добрее.

Впервые обладателем Первой премии международного конкурса эссе Фонда мира Гои в молодежной категории стал студент из России. Ее получил студент факультета иностранных языков Курского государственного университета Илья Никитичев, который представил на форуме свое эссе на английском языке «Добрые души делают мир лучше».

Форум Фонда мира Гои – это платформа для ученых, активистов, дипломатов, политиков и широкой общественности. В 2019 году на Международный конкурс эссе для молодых людей было представлено более 20 тысяч работ из 157 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU