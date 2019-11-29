Житель Курской области шантажировал 17-летнюю белгородчанку

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-29T11:36:04+03:00

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Следственный отдел по городу Старый Оскол СУ СК по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 24-летнего курянина. Мужчину подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексуальным действиям.

В конце октября 2019 года в соцети курянин познакомился с 17-летней жительницей Белгородской области. Путем уговоров и обмана он убедил девушку прислать ему откровенные фотографии. Затем, шантажируя, принудил ее к действиям сексуального характера, приехав для этого в Белгородскую область.

Из боязни огласки девушка пришла на встречу. Через некоторое время подозреваемый вновь вступил с ней в переписку и начал шантажировать, однако она сообщила об этом родным, которые обратились в правоохранительные органы.

Злоумышленнику уже предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU