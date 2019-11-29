Курск преображается к Новому году

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-29T10:03:47+03:00

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В Курске на улице Ленина монтируют белт-лайты (новогодние уличные гирлянды). Общая протяженность этих украшений составит один километр.

На основных транспортных магистралях города разместят 170 новогодних консолей трех видов. До 1 декабря все муниципальные учреждения города должны преобразиться к Новому году. Кроме того, праздничные украшения появятся и на городском пассажирском транспорте.

Несмотря на теплую, далеко не зимнюю погоду, город начали украшать к Новому году еще в середине ноября. Первой преобразилась Красная площадь. На молодых елях, растущих у Дома Советов, появились разноцветные шары. Говорят, что в этом году украсят даже башенные краны.

ИСТОЧНИК KP.RU