В Курске тепло и горячую воду отключат в 72 многоэтажках

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-29T08:47:52+03:00

Тысячи курян снова останутся без тепла и горячей воды Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также обесточат на целый день четыре учебных заведения, три медицинских учреждений, два детских сада

Изменить размер текста: A A

Как уже сообщала "КП", 29 ноября отключат теплоснабжение для проведения ремонта подающего трубопровода тепловой сети по улице 50 лет Октября в Курске.

- Под ограничение теплоснабжения попадут 72 жилых дома, четыре учебных заведения, три медицинских учреждений, два детских сада, - уточнили в МЧС.

На время работ – с 12:00 до 20:00 – будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим улицам:

- ул. 50 лет Октября, 96б, 167/1, 167/2, 167/3, 165д, 165в, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в,

- пер. 1-й Бурцевский, 3в, 3г, 3д, 3е,

- ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 16, 14/1,14/2, 14/3, 20а, 20в, 20б,

- пер. 1-й Аэродромный, 10, 12, 8, 6,

- пер. 2-й Воротный, 21,

- ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186,

- ул. Звездная, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

- ул. Зеленая, 30/1, 30/2, 32б,

- ул. Запольная, 30, 43, 41а, 45а, 41, 60,

- ул. Скорятина, 190, 190а, 190б, 190в,

- ул. Павлуновского,112.

ИСТОЧНИК KP.RU