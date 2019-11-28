В Курске снова отключат отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-28T16:54:25+03:00

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Специалисты ПАО «Квадра» 29 ноября проведут ремонт участка тепломагистрали по улице 50 лет Октября в Курске. Поврежденный фрагмент сети выявлен в 40 метрах от замененного ремонтными бригадами компании неделю назад участка магистрального трубопровода, сообщили в администрации региона.

На время работ – с 12:00 до 20:00 – будет приостановлена подача отопления и горячей воды по следующим адресам:

- ул. 50 лет Октября, 96б, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в, 165в, 165д, 167/1, 167/2, 167/3;

- пер. 1-й Бурцевский, 3в, 3г, 3д, 3е;

- ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 14/1,14/2, 14/3, 16, 20а, 20в, 20б;

- пер. 1-й Аэродромный, 6, 8,10, 12;

- пер. 2-й Воротний, 21;

- ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186;

- ул. Звездная, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

- ул. Зеленая, 30/1, 30/2, 32б;

- ул. Запольная, 30, 41а, 41, 43, 45а, 60;

- ул. Скорятина, 190, 190а, 190б, 190в;

- ул. Павлуновского, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU