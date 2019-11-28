В Курской области произошло более пяти тысяч пожаров

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-28T16:23:50+03:00

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В Главном управлении МЧС по Курской области подвели итоги работы по защите курян от огня в ноябре и в целом в течение года, обозначили дальнейшие направления деятельности. С января 2019 в регионе произошло более пяти тысяч пожаров, в которых погиб 81 человек (+32% по сравнению с прошлым годам). Увеличилось и число травмированных на пожаре.

Рост пожаров отмечен в Железногорске, Курске, Льгове и ряде районов области. В ноябре произошло 212 пожаров. Это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хуже всего пожарная ситуация складывалась в Советском районе и в Железногорске. Рост погибших на пожарах людей в ноябре 2019 года зарегистрирован в восьми районах области и двух городах.

Основные причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поджог. В ноябре пожар в Пристенском районе унес жизни трех детей. Несколько человек, в том числе и ребенок, эвакуировались благодаря сигналу пожарного извещателя.

ИСТОЧНИК KP.RU