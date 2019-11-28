2019-11-28T16:03:21+03:00
Происшествия

Курянку лишили родительских прав за то, что она не навещала сына

Теперь ей придется платить алименты
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянку лишили родительских прав и назначили алиментыКурянку лишили родительских прав и назначили алиментыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Прокуратура Поныровского района во время проверки обнаружила факт уклонения от исполнения родительских обязанностей со стороны 32-летней курянки, считают в ведомстве.

- Ее 7-летний ребенок год уже живет с отцом. Мать не навещает мальчика, ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем, трижды привлекалась к административной ответственности в связи с неисполнением родительских обязанностей. По приговору суда признана виновной в краже чужого имущества, - рассказали в прокуратуре.

Прокурор Поныровского района направил в суд иск о лишении женщины родительских прав.

С женщины взыскали алименты на содержания несовершеннолетнего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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