В Курской области гражданина Молдовы осудили за контрабанду пороха
Рыльский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 47-летнего гражданина Молдовы. Его обвиняют в контрабанде взрывчатых веществ и боеприпасов.
Мужчина работал в Российской Федерации. В январе на одном из полигонов для складирования твердых бытовых отходов в Московской области он нашел пакет с охотничьими патронами и порохом, которые решил вывезти в Молдову. Эти предметы он спрятал в пакете со стиральным порошком.
При прохождении таможенного контроля в багаже нашли 95 охотничьих патронов и 10.6 грамм пороха.
Суд дал ему год исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU