2019-11-28T15:52:04+03:00
Происшествия

В Курской области гражданина Молдовы осудили за контрабанду пороха

Опасный груз он пытался провезти через границу
Ольга ДАНИЛОВА
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Патроны и порох иностранец нашел на свалкеПатроны и порох иностранец нашел на свалкеФото: Из архива КП.
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Рыльский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 47-летнего гражданина Молдовы. Его обвиняют в контрабанде взрывчатых веществ и боеприпасов.

Мужчина работал в Российской Федерации. В январе на одном из полигонов для складирования твердых бытовых отходов в Московской области он нашел пакет с охотничьими патронами и порохом, которые решил вывезти в Молдову. Эти предметы он спрятал в пакете со стиральным порошком.

При прохождении таможенного контроля в багаже нашли 95 охотничьих патронов и 10.6 грамм пороха.

Суд дал ему год исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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