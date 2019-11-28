В Курской области гражданина Молдовы осудили за контрабанду пороха

СЕГОДНЯ 15:52 2019-11-28T15:52:04+03:00

Патроны и порох иностранец нашел на свалке Фото: Из архива КП.

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Рыльский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 47-летнего гражданина Молдовы. Его обвиняют в контрабанде взрывчатых веществ и боеприпасов.

Мужчина работал в Российской Федерации. В январе на одном из полигонов для складирования твердых бытовых отходов в Московской области он нашел пакет с охотничьими патронами и порохом, которые решил вывезти в Молдову. Эти предметы он спрятал в пакете со стиральным порошком.

При прохождении таможенного контроля в багаже нашли 95 охотничьих патронов и 10.6 грамм пороха.

Суд дал ему год исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU