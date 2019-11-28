Под Курском нотариусу дали шесть лет колонии

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-28T15:44:09+03:00

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Горшеченский районный суд вынес приговор по уголовному делу против нотариуса, которая признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Занимающаяся частной практикой нотариус с 2012 по 2016 годы, используя свои полномочия, незаконно оформляла в собственность третьих лиц принадлежащие государству земельные доли под видом наследования по завещанию. При этом женщина выдавала местным жителям фиктивные свидетельства о праве на наследство по завещанию при отсутствии у них оснований для возникновения этого права, рассказали в прокуратуре.

- В результате оформления незаконных сделок нотариус завладела деньгами в сумме более 12 млн. рублей, - уточнили в ведомстве.

Суд дал ей шесть лет исправительной колонии общего режима. Кроме того она лишена права в течение двух с половиной лет заниматься нотариальной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU