Под Курском перевернулся ВАЗ, погиб 17-летний парень

СЕГОДНЯ 15:38 2019-11-28T15:39:02+03:00

Водитель получил ранения, еще три пассажира - не пострадали Фото: УМВД России по Курской области.

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28 ноября примерно в 8:20 18-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2113, двигался по автодороге Дьяконово - Суджа, со стороны Суджи в сторону села Большесолдатское.

На 60 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП 17-летний пассажир получил тяжелые травмы, от которых скончался в Суджанской ЦРБ.

Водитель получил ранения, еще три пассажира - не пострадали. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU