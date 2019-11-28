2019-11-28T15:39:02+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся ВАЗ, погиб 17-летний парень

ДТП произошло в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Водитель получил ранения, еще три пассажира - не пострадалиВодитель получил ранения, еще три пассажира - не пострадалиФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

28 ноября примерно в 8:20 18-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2113, двигался по автодороге Дьяконово - Суджа, со стороны Суджи в сторону села Большесолдатское.

На 60 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, автомобиль перевернулся. В результате ДТП 17-летний пассажир получил тяжелые травмы, от которых скончался в Суджанской ЦРБ.

Водитель получил ранения, еще три пассажира - не пострадали. По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24