Курян предупредили о гололеде и тумане

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-28T15:10:55+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с вечера 28 ноября в течение суток будет облачно. Ночью небольшие осадки в виде мороси и дождя, днем небольшие, местами умеренные дожди. Местами туман, ночью в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура: ночью от 3º мороза до 2º тепла, днем 0º-5º тепла.

- Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что влечет к увеличению числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU