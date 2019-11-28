2019-11-28T14:32:12+03:00
Происшествия

В Курске квартирантка обокрала пенсионерку

Забрав драгоценности, она срочно съехала
Ольга ДАНИЛОВА
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На девушку могут завести уголовное делоНа девушку могут завести уголовное делоФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили подозреваемую в краже ювелирных украшений у 82-летней пенсионерки. Пожилая женщина сдавала комнату в квартире и на предложение откликнулась 20-летняя девушка. После осмотра квартиросъемщицу устроило предлагаемое жилье. Но спустя две недели она срочно съехала, объяснив хозяйке, что нашла дом ближе к учебному заведению. Почти через месяц пенсионерка обнаружила, что из шкатулки пропали золотые украшения, которые представляли не только материальную ценность, а были памятными вещами, подаренными ее близкими.

Полицейские опросили знакомых и гостей потерпевшей, в том числе, и бывшую квартиросъемщицу, которая сразу созналась в содеянном и выдала похищенное. Оказалось, что из-за любопытства она проникла в комнату хозяйки, когда та отлучилась в магазин. Там увидела старинную шкатулку, внутри которой оказались не менее ценные золотые изделия. Уже подыскав к тому моменту новое жилье, забрала драгоценности в уверенности, что кражу пожилая женщина не заметит.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Украшения после проведения оценки в полной сохранности возвратят владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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