Курянин заставил подругу взять кредит, а потом украл у нее золото

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-28T14:38:45+03:00

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В Курске бывший сожитель заставил восемнадцатилетнюю девушку взять для него кредит и украл ее золото, сообщили в полиции.

Пара рассталась несколько месяцев назад, когда молодой человек перестал оплачивать проценты по займу, оформленному на подругу. Парень потратил эти деньги на свои нужды, обещая самостоятельно закрыть долг перед банком. Слова оказались ложью и продолжать отношения девушка не захотела. Студентка не сразу обнаружила пропажу своих ювелирных изделий, но поняла, кто мог их похитить. Подозрениями она поделилась с полицейскими.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий золото нашли и изъяли в ломбарде, куда его сдал подозреваемый. На допросах молодой человек признал свою вину. По обвинению в краже ему грозит уголовное преследование, - сказали в полиции.

Кроме этого, следствие имеет основания полагать, что фигурант мошеннически завладел деньгами по кредиту. По окончании проверки против подозреваемого будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU