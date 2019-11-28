Куряне снова жалуются на плохой запах

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-28T13:18:36+03:00

Проблему с вонью в городе пока не удается решить Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В среду вечером в связи с многочисленными жалобами жителей на запах сотрудники регионального комитета экологической безопасности и природопользования выехали на территорию, прилегающую к текстильному предприятию ООО «Экотекс».

В частном секторе на ул. Новогаражной и Фабричном проезде ощущался посторонний запах не свойственный атмосферному воздуху, предположительно жженого пластика. На территории и за ее пределами умеренно распространялась сизая и белая дымка. Инспектором комитета составлен акт, который подписали местные жители.

- Мы прорабатываем вопрос со специализированной лабораторией об установке стационарного пробоотборника. Вместе с жителями приняли решение установить данное оборудование в частных домовладениях или на балконах многоквартирных домов для мониторинга выбросов ООО «Экотекс». В случае фиксации превышений предельно допустимых концентраций информация незамедлительно будет направлена в уполномоченные органы, - отметил председатель комитета Константин Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU