Куряне снова жалуются на плохой запах
В среду вечером в связи с многочисленными жалобами жителей на запах сотрудники регионального комитета экологической безопасности и природопользования выехали на территорию, прилегающую к текстильному предприятию ООО «Экотекс».
В частном секторе на ул. Новогаражной и Фабричном проезде ощущался посторонний запах не свойственный атмосферному воздуху, предположительно жженого пластика. На территории и за ее пределами умеренно распространялась сизая и белая дымка. Инспектором комитета составлен акт, который подписали местные жители.
- Мы прорабатываем вопрос со специализированной лабораторией об установке стационарного пробоотборника. Вместе с жителями приняли решение установить данное оборудование в частных домовладениях или на балконах многоквартирных домов для мониторинга выбросов ООО «Экотекс». В случае фиксации превышений предельно допустимых концентраций информация незамедлительно будет направлена в уполномоченные органы, - отметил председатель комитета Константин Поляков.
ИСТОЧНИК KP.RU