2019-11-28T12:45:46+03:00
Спорт

В Курске пройдет первенство по боксу

В соревнованиях примут участие спортсмены из Черноземья
Ольга ДАНИЛОВА
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Курск примет спортсменовКурск примет спортсменовФото: Светлана ВОЛКОВА
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Первенство Курска по боксу памяти мастера спорта России А.Ю. Щитикова пройдет с 28 по 30 ноября в детско-юношеской спортивной школе бокса (ул. Косухина, 25-а). Здесь состоится IX открытое первенство города Курска по боксу памяти мастера спорта России тренера по боксу А.Ю. Щитикова.

В соревнованиях примут участие спортсмены города Курска, Курской области, а также гости из Орловской, Белгородской и Тамбовской областей. Торжественное открытие состязаний состоится 28 ноября в 14.00.

Программа:

28 ноября в 14.30- предварительные бои;

29 ноября в 12.00 - полуфинальные бои;

30 ноября в 11.00 - финальные бои, церемония награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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