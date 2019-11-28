В Курске украли более 800 крышек люков

СЕГОДНЯ 12:23 2019-11-28T12:23:24+03:00

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В последнее время в городе все чаще воруют канализационные люки. Сейчас в областном центре более 32 тысяч колодцев, 823 из них уже остались без крышек.

Смотровые колодцы инженерных коммуникаций принадлежат ряду предприятий: МУП «Водоканал города Курска», филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация», ПАО «Ростелеком», АО «Газпром газораспределение Курск», ООО «Благоустройство, ООО «Интеграл-Строй». Владельцами колодцев могут быть и частные лица.

- Именно собственники обязаны контролировать состояние смотровых колодцев, но, к сожалению, делают это далеко не все, - отметили в мэрии Курска.

Открытые же люки представляют собой реальную опасность для здоровья и жизни людей.

Если вы стали свидетелем воровства или приема-сдачи в скупку крышек и колец смотровых колодцев – позвоните по телефонам 02 или 112 и расскажите об увиденном.

Если увидели открытый люк – сообщите об этом по телефону 51-25-17 в МКУ «Городская инспекция по ЖКХ и благоустройству», специалисты которой выедут на место и примут необходимые меры.

ИСТОЧНИК KP.RU