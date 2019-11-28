В Курске подростки ограбили на улице мужчину

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-28T12:04:17+03:00

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Два семнадцатилетних жителя Курска подозреваются в грабежа.

- На улице 2-я Первомайская около девяти вечера они заметили пьяного мужчину. Подростки избили курянина и забрали его телефон и чуть более полутора тысяч рублей. После нападения подозреваемые скрылись. Мобильный они спрятали, так как поняли, что продать его будет сложно, а деньги оставили себе, - рассказали в УМВД региона.

Фигуранты были одеты достаточно ярко и, скрываясь с места преступления, несколько раз попали в объективы камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подростков задержали по ориентировке и доставили в отдел полиции. Телефон они отдали добровольно, и полностью признались в содеянном. По факту грабежа, совершенного группой лиц с применением насилия, возбудили уголовное дело. За это преступление им грозит до семи лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU