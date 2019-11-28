В Курске вечером сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-28T11:58:58+03:00

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Первая авария произошла 27 ноября примерно в 19 часов 15 минут. 57-летний водитель за рулем «Санг Йонг Актион» ехал по улице Кавказская со стороны Карла Маркса в направлении улицы Пучковка. По данным ГИБДД вблизи дома №41 "А" по улице Кавказской он сбил 41-летнего пешехода. Пострадавшего с травмами доставили в ОБУЗ КГКБ №4.

Второго пешехода сбили примерно в 20 минут девятого вечера на Павлуновского. 24-лений водитель ВАЗ 2115 ехал по улице Суворовской со стороны 50 Лет Октября. ДТП произошло вблизи дома №73 по улице Павлуновского. Под колеса ВАЗ попал 47-летний пешеход, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавший также был доставлен в ОБУЗ КГКБ №4. В обоих случаях водители были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU