В Петербурге открыли памятник уроженцу Курской области Даниилу Гранину

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-28T12:39:37+03:00

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В Санкт-Петербурге открыли памятник писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину. Скульптуру установили на Дальневосточном проспекте, рядом с библиотекой, которая носит имя Гранина.

В церемонии открытия приняли участие Президент РФ Владимир Путин, дочь писателя Марина Чернышева-Гранина, председатель оргкомитета по празднованию 100-летия со дня рождения Даниила Гранина Сергей Степашин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Владимир Мединский, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Программа мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения писателя, стартовала в августе культурологическим марафоном «Все грани Гранина» в Курске и завершится 17 декабря в Санкт-Петербурге. Кроме того, продолжается реализация спецпроекта «Колыбель».

В Рыльском районе Курской области на месте бывшего села Волынка, где родился писатель, появится культурно-духовный центр имени Д.А. Гранина. На территории 1,5 гектара построят музей творческого наследия писателя, часовню, фестивальный комплекс, гостевой дом и площадку для палаточного городка. Также в честь 100-летнего юбилея писателя высадят сад из ста саженцев айвы.

ИСТОЧНИК KP.RU