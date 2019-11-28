2019-11-28T09:52:20+03:00
Происшествия

В Курске ночью загорелся кирпичный дом

Пожар произошел в 15-м Степном переулке
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Из людей никто не пострадалИз людей никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

27 ноября примерно в 21:15 в 15-м Степном переулке Курска загорелся кирпичный дом. На место ЧП выехали спасатели пожарной части № 6, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 21:29, полностью ликвидировали в 21:33. В жилом доме размером 7х11 метров частично сгорела кровля. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24