В Курске ночью загорелся кирпичный дом

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-28T09:52:20+03:00

Из людей никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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27 ноября примерно в 21:15 в 15-м Степном переулке Курска загорелся кирпичный дом. На место ЧП выехали спасатели пожарной части № 6, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 21:29, полностью ликвидировали в 21:33. В жилом доме размером 7х11 метров частично сгорела кровля. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU