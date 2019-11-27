Хор курских пенсионеров стал одним из лучших на российском конкурсе

СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-27T17:06:34+03:00

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"Пенский хор" из Беловского района Курской области стал лауреатом второй степени в поединках хоров. Финал IV конкурса хоровых коллективов пенсионеров России «Поединки хоров» проходил в концертном зале «Измайлово» в Москве.

«Впечатлений очень много, все понравилось: и выступление других коллективов, и атмосфера самого конкурса. Все конечно устали, но это была приятная усталость», - рассказали участники хора.

«Поединки хоров» – конкурс любительского мастерства, среди его участников нет профессиональных музыкантов и исполнителей. Уникальность конкурсу придает возраст певцов: по правилам соревнований не менее 70% вокалистов каждого коллектива должны быть старше 55 лет.

Организаторами конкурса выступили Союз пенсионеров России и благотворительный фонд «Качество жизни» при поддержке Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU