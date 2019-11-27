Светодиодные маячки установили на курских дорогах

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-27T16:16:49+03:00

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Работы выполнены в Тульской, Орловской, Курской, Воронежской областях на 20 аварийно-опасных участках федеральных автодорог, находящихся в управлении ФКУ Упрдор Москва – Харьков. Это трассы М-2 Крым, Р-119 Орел-Тамбов, Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань, Р-298 Курск-Воронеж.

Светодиодный маячок предназначен для обозначения направления движения по автомобильной дороге, что особенно актуально для сложных участков. Оборудование устанавливается в покрытие дороги и закрепляется с помощью химических анкеров. Маячки работают от солнечных батарей и автоматически включаются в темное время суток.

В скором будущем эту технологию применят на трассах Белгородской и Липецкой областей.

ИСТОЧНИК KP.RU