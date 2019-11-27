Под Курском нашли мину времен Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-27T15:08:43+03:00

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27 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Курском районе в лесном массиве вблизи деревни 1-е Курасово.

- На место выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Здесь обнаружена минометная мина 82 мм. Боеприпас вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - рассказали в ГУ МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU