Под Курском нашли мину времен Великой Отечественной
27 ноября в ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Курском районе в лесном массиве вблизи деревни 1-е Курасово.
- На место выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Здесь обнаружена минометная мина 82 мм. Боеприпас вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - рассказали в ГУ МЧС.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU