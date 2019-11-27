2019-11-27T14:46:14+03:00
Общество

В Курской области готовят волонтеров к празднованию 75-летия Победы

В регионе действует оргкомитет по подготовке к празднику
Ольга ДАНИЛОВА
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В систему подготовки волонтеров входит также изучение истории своей страны и семьиВ систему подготовки волонтеров входит также изучение истории своей страны и семьиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске завершился окружной семинар-совещание по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В регионе действует оргкомитет по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы. Один из элементов - волонтерское движение. Это не только сопровождение Бессмертного полка, работа с ветеранами, но и изучение истории, общение со сверстниками. Волонтеры будут работать бесплатно в свободное от учебы и работы время.

Трехдневный семинар-совещание включал в себя мастер-классы, тренинги и тематические площадки. Их участниками стали более 120 представителей волонтеров Победы из Центрального и Дальневосточного федеральных округов, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

10 волонтеров, ставших победителями Регионального конкурса «Доброволец России – 2019», получили награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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