В Курской области готовят волонтеров к празднованию 75-летия Победы
В Курске завершился окружной семинар-совещание по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В регионе действует оргкомитет по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы. Один из элементов - волонтерское движение. Это не только сопровождение Бессмертного полка, работа с ветеранами, но и изучение истории, общение со сверстниками. Волонтеры будут работать бесплатно в свободное от учебы и работы время.
Трехдневный семинар-совещание включал в себя мастер-классы, тренинги и тематические площадки. Их участниками стали более 120 представителей волонтеров Победы из Центрального и Дальневосточного федеральных округов, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
10 волонтеров, ставших победителями Регионального конкурса «Доброволец России – 2019», получили награды.
ИСТОЧНИК KP.RU