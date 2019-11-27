Под Курском задержали парня с марихуаной

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-27T14:41:24+03:00

Подозреваемого арестовали, а его знакомый находится под подпиской о невыезде Фото: Из архива "КП"

При обыске у него нашли 30 г запрещенного вещества

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Железногорские полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте марихуаны. При личном досмотре у него нашли нашли около 30 г наркотиков.

Железногорец купил марихуану у знакомого, который нашел дикорастущую коноплю в заброшенном месте, высушил и хранил для личного потребления. При обыске у него обнаружили около 300 г наркотического вещества.

Подозреваемого арестовали, а его знакомый находится под подпиской о невыезде. По фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU