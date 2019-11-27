Двое курян утонули из-за неокрепшего льда

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-27T14:30:29+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние несколько дней на водоемах Курской области произошли два несчастных случая с гибелью людей. 22 ноября в хозяйственном водоеме частного подворья утонул семилетний ребенок. 23 ноября в селе Пригородная Слободка на местном пруду под лед провалился 34-летний рыбак.

Сегодня на курских водоемах толщина льда составляет 2-3 миллиметра. Но это не мешает любителям рыбной ловли выходить на тонкий, неокрепший лед. Как итог, трагедии, уносящие жизни.

— Сегодня в регионе ведется работа по обеспечению безопасного пребывания людей на водоемах, – рассказал заместитель начальника отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах Александр Филаткин. — В них участвуют инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Курской области, КОО ООО «ВОСВОД», спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области.

На территориях муниципальных образований работу по контролю обстановки на воде ведут оперативные группы. Главное управление МЧС России по Курской области убедительно просит следить за своими детьми, не оставлять их без присмотра, не допускать к водоемам.

В ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. Днем температура воздуха будет достигать 0 градусов. Спасатели просят всех любителей зимней рыбалки отказаться от посещений рек и прудов. Безопасным считается лед толщиной не менее семи см для одиночного выхода, для групп людей он должен быть не менее 15 см.

ИСТОЧНИК KP.RU