В Курске пройдут соревнования по фигурному катанию
На мероприятие съедутся спортсмены из разных городов России
Мероприятие пройдет в СК "Арена"Фото: предоставлено пресс-службой
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В Курске пройдут соревнования по фигурному катанию на кубок Марии Бутырской. Мероприятие состоится 30 ноября - 1 декабря в СК «Арена».
В юбилейном X кубке планируется участие спортсменов из Белгорода, Воронежа, Губкина, Липецка, Курска, Орла, Калуги, Северодвинска, Железногорска, Усмани. Курскую область будут представлять почти 80 человек.
Открытие соревнований - 30 ноября в 13:45.
ИСТОЧНИК KP.RU