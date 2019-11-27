2019-11-27T14:18:26+03:00
Спорт

В Курске пройдут соревнования по фигурному катанию

На мероприятие съедутся спортсмены из разных городов России
Ольга ДАНИЛОВА
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Мероприятие пройдет в СК "Арена"Мероприятие пройдет в СК "Арена"Фото: предоставлено пресс-службой
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В Курске пройдут соревнования по фигурному катанию на кубок Марии Бутырской. Мероприятие состоится 30 ноября - 1 декабря в СК «Арена».

В юбилейном X кубке планируется участие спортсменов из Белгорода, Воронежа, Губкина, Липецка, Курска, Орла, Калуги, Северодвинска, Железногорска, Усмани. Курскую область будут представлять почти 80 человек.

Открытие соревнований - 30 ноября в 13:45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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