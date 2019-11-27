В Курской области обнаружили псевдочуму птиц

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-27T12:57:02+03:00

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На территории Курского района зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц), сообщили в Курской городской станции по борьбе с болезнями животных. В соответствии с приказом управления ветеринарии Курской области на территории Курска установлена угрожаемая зона, которая ограничивается:

- ул. Магистральной - от перекрестка с Магистральным проездом до границы с деревней Кукуевка Курского района; границей Курска с деревней Кукуевка Курского района; границей Курска с хутором Кислино Курского района; 20-м Степным пер., ул. 5-й Кислинской - от перекрестка с 20-м Степным пер. до перекрестка с Магистральным проездом; Магистральным проездом - от перекрестка с ул. 5-я Кислинская до ул. Магистральной.

В угрожаемой зоне запрещается торговля птицей и птицепродуктами, заготовка, ввоз и вывоз птицы и птицепродуктов (тушек, яиц, эмбрионов, пуха, пера). Сотрудники Курской городской станции по борьбе с болезнями животных обходят частные домовладения в угрожаемой зоне, проводят разъяснительную работу с населением, раздают листовки с информацией о заболевании, вакцинируют птицу.

ИСТОЧНИК KP.RU