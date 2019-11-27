Под Курском насмерть сбили велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-27T12:11:41+03:00

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26 ноября примерно в 17:35 54-летний водитель автомобиля «Лада 111760» ехал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск со стороны Рыльска в сторону села Ивановское.

На трассе он сбил 56-летнего велосипедиста, который двигался в попутном с ним направлении на той же полосе. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU