2019-11-27T11:51:39+03:00
Происшествия

В Курске из окна выпала семилетняя девочка

Ребенок разбился насмерть
Яна ШЕЛЕСТ
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В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшегоВ настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшегоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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26 ноября в Курске на проспекте Клыкова из окна многоэтажки с 11 этажа выпала семилетняя девочка. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался.

По факту гибели Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, около часа дня девочка вернулась со школы. Она хотела закрыть входную дверь на защелку, но замок сломался.

В это время к дому подходил старший брат. Девочка хотела предупредить его, что не может открыть дверь, высунулась в окно, и не удержавшись, упала вниз.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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