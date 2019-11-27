В Курске из окна выпала семилетняя девочка

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-27T11:51:39+03:00

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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26 ноября в Курске на проспекте Клыкова из окна многоэтажки с 11 этажа выпала семилетняя девочка. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался.

По факту гибели Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, около часа дня девочка вернулась со школы. Она хотела закрыть входную дверь на защелку, но замок сломался.

В это время к дому подходил старший брат. Девочка хотела предупредить его, что не может открыть дверь, высунулась в окно, и не удержавшись, упала вниз.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU