2019-11-27T11:23:47+03:00
Происшествия

Курские таможенники задержали россиянина с сигнальным пистолетом

Мужчину оштрафовали на тысячу рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Списанный пистолет отправили на экспертизуСписанный пистолет отправили на экспертизуФото: предоставлено пресс-службой
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В автомобильном пункте пропуска Теткино Курской таможни у выезжавшего на Украину гражданина России изъят сигнальный пистолет.

- При прохождении таможенного контроля 26-летний житель Московской области продекларировал сигнальный пистолет модели Р-411. Пистолет в кобуре черного цвета находился в салоне автомобиля в подлокотнике между передними сиденьями. Разрешительных документов на вывоз оружия за границу у россиянина не было. Во время опроса молодой человек пояснил, что в магазине для рыболовства Саратова он купил для личных целей сигнальный пистолет. Пистолет списанный, охолощенный находился в свободной продаже. При его покупке разрешительные документы не требовались, - рассказали на курской таможне.

Таможенники пистолет изъяли и направили на экспертизу.

Экспертиза показала, что пистолет модели Р-411 в кобуре, с возможностью имитации выстрела патронами светозвукового действия калибра 10 ТК, предназначен для использования в исторических, театральных и кинопостановках, а также для первоначального обучения обращению с оружием и для коллекционирования. Пистолет признали гражданским оружием, используемым в культурных и образовательных целях.

- По факту нарушения установленных международными договорами государств - членов ЕАЭС запретов и ограничений, касающихся вывозимого с территории ЕАЭС гражданского оружия, составлен протокол об административном правонарушении, - пояснил заместитель начальника Глушковского таможенного поста Роман Лабозин. - Россиянина оштрафовали на 1000 рублей.

Сигнальный пистолет будет возвращен владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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