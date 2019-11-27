В Курске снесли дом на улице Конорева

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-27T11:14:27+03:00

Подрядчик не только не завершил работы, но и демонтировал ограждение

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В Курске на улице Конорева снесли злополучный аварийный дом. На месте пятиэтажки остались горы строительного мусора, которые недобросовестный подрядчик не вывез после разбора дома.

26 ноября председатель комитета ЖКХ города Курска Сергей Цуканов выехал на место сноса аварийного дома № 20. Подрядчик не только не завершил работы, но и демонтировал ограждение. Обломки железобетона представляют реальную опасность, рядом находятся детский сад и школа.

К сносу дома подрядчик приступил согласно заключенному контракту, однако работы проводились с многочисленными нарушениями. Были нарушены сроки исполнения. Городской комитет ЖКХ неоднократно направлял подрядчику претензии, которые с завидным постоянством игнорировались.

— Если мы не сможем с ним договориться о быстром окончании работ, будем расторгать контракт и искать другого подрядчика, который все доделает – вывезет мусор и, самое главное, для обеспечения безопасности местных жителей, в максимально сжатые сроки поставит ограждение, - пояснил Сергей Цуканов. – Исполнитель не выполнил подряд, на который нанялся. А сейчас работы не выполнены, сроки исполнения договора нарушены, никакие выплаты по контракту не осуществлялись, - отметил Сергей Цуканов.

Более того, если контракт на снос дома № 20 по ул. Конорева будет расторгнут в одностороннем порядке, комитет ЖКХ начнет претензионную работу, с тем чтобы недобросовестный подрядчик компенсировал затраты, которые город понесет исправляя недоделки.

Напомним, 90-квартирный дом в Курске на улице Конорева, 20 был расселен более двух лет назад, но до сих пор еще не снесен. Все его жители получили квартиры в новостройках. Пустующее здание на Конорева представляло опасность для жителей микрорайона. В полуразрушенной многоэтажке часто играли дети и спали бомжи.

ИСТОЧНИК KP.RU