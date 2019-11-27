2019-11-27T09:33:18+03:00
Экономика

В Курске наградили лучших аграриев

В области подвели итоги сельхозгода
Яна ШЕЛЕСТ
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Лучших тружеников сельского хозяйства отметили наградами Минсельхоза РФ и администрации областиЛучших тружеников сельского хозяйства отметили наградами Минсельхоза РФ и администрации области
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В Курске в концертном зале «Свиридовский» в торжественной обстановке подвели предварительные итоги сельскохозяйственного года. Аграриев региона с успешным завершением работ поздравил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона отметил, что все планы, поставленные на текущий год, выполнены. Аграрии собрали неплохой урожай - более 5 млн тонн зерна. По урожайности зерновых культур Курская область занимает первое место в ЦФО и четвертое в России. Сахарной свеклы должны собрать порядка 5 млн тонн.

По объемам производства продукции сельского хозяйства регион занимает третье место в ЦФО и восьмое место в России. В планах на ближайшие пять лет прийти к показателю 6 млн тонн зерновых и держать уровень сбора сахарной свеклы в пределах 5 млн тонн. Задача в животноводстве - выйти на производство 350 тысяч тонн молока и 650 тысяч тонн мяса.

Развитие сельского хозяйства невозможно без современной инфраструктуры на селе. В области продолжится строительство сельских дорог, физкультурно-оздоровительных комплексов и ФАПов, а также развитие водоснабжения и газификации.

Ключевым событием торжественного собрания стало награждение. Лучших тружеников сельского хозяйства отметили наградами Минсельхоза РФ и администрации области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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