Под Курском сгорел «Мерседес»

СЕГОДНЯ 18:19 2019-11-26T18:19:43+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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26 ноября в 15:39 в «Службу спасения» Курской области поступило сообщение о том, что в Курчатове на улице Набережной горит автомобиль. На место ЧП выехали пожарные спасательной части № 7 города Курчатова, полиция и медики скорой помощи.

Пожар потушили в 15:49. В автомобиле «Мерседес А-150» выгорел моторный отсек, огонь повредил и внутреннюю обшивку.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU