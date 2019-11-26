2019-11-26T17:11:12+03:00
Здоровье

В Курскую область поступят мобильные медицинские комплексы

Их направят в районы
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Комплексы предназначены для оказания диагностической, терапевтической, хирургической и первичной медицинской помощиКомплексы предназначены для оказания диагностической, терапевтической, хирургической и первичной медицинской помощиФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов нашего региона с численностью населения до 100 человек в Курскую область поступит 21 мобильный медицинский комплекс. Уже пять таких лечебно-диагностических комплексов направили в районные больницы Глушковского, Кореневского, Курского, Октябрьского и Суджанского районов.

До 12 декабря регион получит еще 16, которые поступят в Большесолдатскую, Дмитриевскую, Железногорскую, Касторенскую, Конышевскую, Курчатовскую, Льговскую, Мантуровскую, Обоянскую, Пристенскую, Рыльскую, Советскую, Солнцевскую, Фатежскую, Хомутовскую и Щигровскую ЦРБ.

Комплексы предназначены для оказания диагностической, терапевтической, хирургической и первичной медицинской помощи. Их приобретение отвечает задачам, поставленным в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В комплексах предусмотрена возможность проведения необходимых тестов и анализов для прохождения профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском сгорел «Мерседес»
Курские ракетчики получили «Искандеры»
Курянку лишили родительских прав за избиение дочери-инвалида
На курской таможне задержали жителя Украины с 20 тысячами долларов
Преподаватели вузов прочитают курянам лекции
В Курске сотрудницу торгового центра обвиняют в краже
Пройдет XXIX международный фестиваль юмора «Курская аномалия»
Разыскивают водителя, который в Курске сбил девушку
«Мираторг» рассказал школьникам, кто такие дорперы
Курянка одержала победу в чемпионате мира по всестилевому каратэ
Здание мужской гимназии передано курскому краеведческому музею
Мерзнувшие из-за аварий куряне получат "перерасчет по счетчику"
В Курске пройдет международная выставка кошек
В Курске разыскивают водителя, сбившего человека на автомойке
В рамках проекта "Кино в театре" курянам показали спортивную драму
Под Курском украли рыбы и красной икры на сто тысяч рублей