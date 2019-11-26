В Курскую область поступят мобильные медицинские комплексы
Для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов нашего региона с численностью населения до 100 человек в Курскую область поступит 21 мобильный медицинский комплекс. Уже пять таких лечебно-диагностических комплексов направили в районные больницы Глушковского, Кореневского, Курского, Октябрьского и Суджанского районов.
До 12 декабря регион получит еще 16, которые поступят в Большесолдатскую, Дмитриевскую, Железногорскую, Касторенскую, Конышевскую, Курчатовскую, Льговскую, Мантуровскую, Обоянскую, Пристенскую, Рыльскую, Советскую, Солнцевскую, Фатежскую, Хомутовскую и Щигровскую ЦРБ.
Комплексы предназначены для оказания диагностической, терапевтической, хирургической и первичной медицинской помощи. Их приобретение отвечает задачам, поставленным в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В комплексах предусмотрена возможность проведения необходимых тестов и анализов для прохождения профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации.
ИСТОЧНИК KP.RU