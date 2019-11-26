В Курскую область поступят мобильные медицинские комплексы

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-26T17:11:12+03:00

Комплексы предназначены для оказания диагностической, терапевтической, хирургической и первичной медицинской помощи Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Их направят в районы

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Для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов нашего региона с численностью населения до 100 человек в Курскую область поступит 21 мобильный медицинский комплекс. Уже пять таких лечебно-диагностических комплексов направили в районные больницы Глушковского, Кореневского, Курского, Октябрьского и Суджанского районов.

До 12 декабря регион получит еще 16, которые поступят в Большесолдатскую, Дмитриевскую, Железногорскую, Касторенскую, Конышевскую, Курчатовскую, Льговскую, Мантуровскую, Обоянскую, Пристенскую, Рыльскую, Советскую, Солнцевскую, Фатежскую, Хомутовскую и Щигровскую ЦРБ.

Комплексы предназначены для оказания диагностической, терапевтической, хирургической и первичной медицинской помощи. Их приобретение отвечает задачам, поставленным в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В комплексах предусмотрена возможность проведения необходимых тестов и анализов для прохождения профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU