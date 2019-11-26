2019-11-26T16:56:27+03:00
Политика

Курские ракетчики получили «Искандеры»

Программа перевооружения бригад завершилась
Яна ШЕЛЕСТ
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«Искандер-М» способен поражать цели двумя типами ракет«Искандер-М» способен поражать цели двумя типами ракет
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Курские ракетчики в составе сил Западного военного округа получили боевые машины оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Этим завершилась программа перевооружения ракетных бригад с тактического ракетного комплекса «Точка-У» на «Искандер-М».

«Искандер-М» способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня, средств ПВО, командных пунктов и объектов инфраструктуры. Дальность полета ракет «Искандер-М» – до 500 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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