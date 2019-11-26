2019-11-26T16:39:01+03:00
Общество

Курянку лишили родительских прав за избиение дочери-инвалида

Женщину приговорили к реальному сроку и обязали платить алименты
Яна ШЕЛЕСТ
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Ответчицу обязали платить детям алиментыОтветчицу обязали платить детям алиментыФото: из архива "КП"
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25 ноября 2019 года Горшеченский районный суд Курской области удовлетворил иск прокурора о лишении матери троих малолетних детей родительских прав. Женщина избивала свою несовершеннолетнюю дочь-инвалида на глазах у других детей. За нанесенные физические и психические страдания курянку приговорили к реальному сроку.

Всех троих малолетних детей по заявлению матери якобы оказавшейся в сложной жизненной ситуацию органы опеки и попечительства поместили в учреждения социальной защиты населения на полное гособеспечение. Курянка, имея доход, материальной поддержки детям не оказывала, детей в приютах не навещала, их судьбой не интересовалась.

В связи с уклонением женщины от исполнения родительских обязанностей и жестоким обращением с ними суд лишил ее родительских прав в отношении всех троих детей. К тому же ответчицу обязали платить им алименты, сообщили в пресс-службе Горшеченского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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