2019-11-26T15:22:40+03:00
Происшествия

На курской таможне задержали жителя Украины с 20 тысячами долларов

"Лишние" 10 тысяч долларов изъяли
Ольга ДАНИЛОВА
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Деньги нашла служебная собака под подкладкой чемоданаДеньги нашла служебная собака под подкладкой чемоданаФото: предоставлено пресс-службой
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В автомобильном пункте пропуска Теткино таможенники у выезжавшего на Украину 30-летнего жителя сопредельной Сумской области обнаружили незадекларированные 20 тысяч долларов США.

- Во время таможенного контроля, на вопрос дежурного таможенного инспектора о наличии товаров и предметов, запрещенных или ограниченных к вывозу из России, а также наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 тысяч долларов США, водитель авто ответил отрицательно. Но во время досмотра служебная собака по кличке «Ларда», аттестованная на поиск наркотиков и валюты, проявила заинтересованность к чемодану в салоне авто. На дне чемодана с личными вещами, под подкладкой обнаружили наличные 20000 долларов США, - рассказал пресс-секретарь Курской таможни Сергей Бранцев.

Молодой человек пояснил, что деньги принадлежат ему. Он их заработал на стройке в Москве. Незадекларировал в установленном порядке по незнанию российского таможенного законодательства.

У гражданина Украины превышение составило 10 тысяч долларов США или 642 тысячи рублей.

- По факту нарушения таможенного законодательства против гражданина Украины составили протокол об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», - пояснил заместитель начальника Глушковского таможенного поста Роман Лабозин. - «Излишние» 10 тысяч долларов изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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