2019-11-26T15:10:57+03:00
Общество

Преподаватели вузов прочитают курянам лекции

Встречи будут проходить раз в две недели
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам прочтут лекцииКурянам прочтут лекцииФото: Из архива КП.
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На протяжении ряда лет общественная организация «Знание» совместно с МЭБИК организует просветительский лекторий для старшеклассников, студентов, слушателей университета сеньоров и всех курян. В этом году проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

Лекции по истории, культуре, этнографии, географии, экономике Курского края прочитают ведущие ученые вузов с ноября 2019 по апрель 2020 года.

В Курске для любознательных слушателей такие встречи проходят каждые две недели по четвергам по адресу: ул. Радищева, 35, Дом знаний, зал-музей «Рушники Соловьиного края», начало в 15:30.

Открытые просветительские лекции запланированы также в районах и городах Курской области. Так, в Рыльске слушатели узнают много интересного о Курском крае 5 декабря, в Курчатове – 23 января, Железногорске – 20 февраля, пос. Кшенском – 19 марта, Обояни – 2 апреля 2020 года.

Видеозаписи встреч в рамках проекта, презентации и материалы лекций размещены на тематической странице лектория https://vk.com/kursk_lektoriy.

ИСТОЧНИК KP.RU

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