Пройдет XXIX международный фестиваль юмора «Курская аномалия»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-26T13:49:01+03:00

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28 ноября в 18.00 в областном Дворце молодёжи (ул. Белгородская, 14-б) состоится XXIX международный фестиваль юмора «Курская аномалия».

Организаторами мероприятия выступают администрации города Курска и Курской области, Курский союз молодежи, управление по делам молодежи Курской области, управление молодёжной политики, физической культуры и спорта города Курска, городской молодежный центр «Гелиос».

«Курская аномалия» за годы своего существования обогатила общероссийские и международные молодежные программы, внесла достойный вклад в развитие международного студенческого движения.

28 ноября на сцене областного Дворца молодежи выступят лучшие команды России, Белоруссии, а также участники проектов «Открытый микрофон» и «STAND UP» на телеканале ТНТ.

Справки по телефону: 51-55-22 (городской молодежный центр «Гелиос»).

ИСТОЧНИК KP.RU