Разыскивают водителя, который в Курске сбил девушку

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-26T12:24:15+03:00

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ДТП произошло 25 ноября примерно в 11 часов 40 минут. Неизвестный водитель, управляя автомобилем, ехал по улице Ленина в направлении Павлова Курска. По предварительным данным здесь он сбил 19-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу. - В результате ДТП девушка с ранениями различной степени тяжести доставлена в БСМП. Водитель скрылся с места ДТП, - рассказали в ГИБДД.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU