Курянка одержала победу в чемпионате мира по всестилевому каратэ
В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 36 стран
Курск снова прославился своими спортсменамиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Москве завершился первый в истории чемпионат мира по всестилевому каратэ. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 36 стран.
Курянка Александра Полина достойно защитила честь страны и завоевала сразу две награды: первое место в дисциплине санбон-кумите и 2-е место в дисциплине иппон-кумите.
Александра Полина является тренером-преподавателем регионального отделения международной детско-юношеской общественной организации содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей».
ИСТОЧНИК KP.RU