Курянка одержала победу в чемпионате мира по всестилевому каратэ

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-26T11:02:04+03:00

В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 36 стран

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В Москве завершился первый в истории чемпионат мира по всестилевому каратэ. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 36 стран.

Курянка Александра Полина достойно защитила честь страны и завоевала сразу две награды: первое место в дисциплине санбон-кумите и 2-е место в дисциплине иппон-кумите.

Александра Полина является тренером-преподавателем регионального отделения международной детско-юношеской общественной организации содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию «Ассоциация Витязей».

ИСТОЧНИК KP.RU