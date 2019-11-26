2019-11-26T09:06:10+03:00
Общество

Здание мужской гимназии передано курскому краеведческому музею

Здесь будет расположена диорама «Курская битва»
Ольга ДАНИЛОВА
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Договор подписан между группой компаний КЭАЗ и Курским областным краеведческим музеемДоговор подписан между группой компаний КЭАЗ и Курским областным краеведческим музеемФото: Светлана ВОЛКОВА
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Здание классической мужской гимназии передано в безвозмездное пользование краеведческому музею, сообщили в администрации региона.

Соответствующий договор подписан между группой компаний КЭАЗ и Курским областным краеведческим музеем.

- Этот документ заключен на один год, чтобы как можно быстрее начать в этом здании проектирование нового краеведческого музея и диорамы «Курская битва». Это позволит ускорить процесс реновации центра Курска. Параллельно комитет по управлению имуществом проводит оценочные работы, чтобы в дальнейшем оформить здание в областную собственность, - рассказал заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Заключить договор на проектирование планируется до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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