Здание мужской гимназии передано курскому краеведческому музею
Здание классической мужской гимназии передано в безвозмездное пользование краеведческому музею, сообщили в администрации региона.
Соответствующий договор подписан между группой компаний КЭАЗ и Курским областным краеведческим музеем.
- Этот документ заключен на один год, чтобы как можно быстрее начать в этом здании проектирование нового краеведческого музея и диорамы «Курская битва». Это позволит ускорить процесс реновации центра Курска. Параллельно комитет по управлению имуществом проводит оценочные работы, чтобы в дальнейшем оформить здание в областную собственность, - рассказал заместитель губернатора Алексей Смирнов.
Заключить договор на проектирование планируется до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU