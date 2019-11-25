Мерзнувшие из-за аварий куряне получат "перерасчет по счетчику"

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-25T17:02:47+03:00

Никакой специальной компенсации за холод в квартирах горожане не получат, сказали в компании Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске три крупные аварии на теплосетях оставили без тепла и света почти 40 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» отразит в ноябрьских квитанциях жителей Северо-западного района города период недопоставки отопления и горячей воды, связанный с ремонтом теплосетей, сообщили в администрации региона. Но сделают это по обычной схеме.

Для жителей домов, в которых отсутствуют либо не исправны общедомовые приборы учета тепловой энергии, нормативный платеж уменьшится на количество дней, в которые тепло не поставлялось.

- При начислении платежей жителям домов с общедомовыми приборами учета будут учитываться показания счетчиков, переданные управляющими компаниями и ТСЖ. В данных показаниях уже зафиксировано фактическое потребление с учетом времени недопоставки и ухудшения гидравлического режима, - пояснили чиновники.

По аналогичной схеме филиал сделает перерасчет и по горячей воде. Если в квартире нет индивидуального прибора учета, платеж по нормативу уменьшится на период отсутствия горячей воды. При наличии счетчика платеж будет выставляться исходя из фактического потребления.

Иными словами, расчет отсутствие тепла и горячей воды для пострадавших от отключения курян будет идти по обычной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU