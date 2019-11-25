Мерзнувшие из-за аварий куряне получат "перерасчет по счетчику"
Филиал ПАО «Квадра» - «Курская генерация» отразит в ноябрьских квитанциях жителей Северо-западного района города период недопоставки отопления и горячей воды, связанный с ремонтом теплосетей, сообщили в администрации региона. Но сделают это по обычной схеме.
Для жителей домов, в которых отсутствуют либо не исправны общедомовые приборы учета тепловой энергии, нормативный платеж уменьшится на количество дней, в которые тепло не поставлялось.
- При начислении платежей жителям домов с общедомовыми приборами учета будут учитываться показания счетчиков, переданные управляющими компаниями и ТСЖ. В данных показаниях уже зафиксировано фактическое потребление с учетом времени недопоставки и ухудшения гидравлического режима, - пояснили чиновники.
По аналогичной схеме филиал сделает перерасчет и по горячей воде. Если в квартире нет индивидуального прибора учета, платеж по нормативу уменьшится на период отсутствия горячей воды. При наличии счетчика платеж будет выставляться исходя из фактического потребления.
Иными словами, расчет отсутствие тепла и горячей воды для пострадавших от отключения курян будет идти по обычной схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU