2019-11-25T16:25:12+03:00
Общество

В Курске пройдет международная выставка кошек

В программе - экскурс-лекции для детей с ограниченными возможностями здоровья, Бест-шоу и благотворительная акция
Ольга ДАНИЛОВА
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Будет работать выставка-продажа котят и щенковБудет работать выставка-продажа котят и щенковФото: Светлана ВОЛКОВА
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3-4 января 2020 года с 10:00 до 19:00 в ТРЦ «МегаГриНН», 2 этаж ( Курск, ул. К. Маркса, 68) состоится международная выставка кошек «Кубок Черноземья». Это уже 19-й международный фелинологический проект.

Организатор мероприятия - Курская региональная общественная организация «Клуб любителей кошек «Баст» при поддержке администрации Курской области.

Ожидается более 300 гостей из разных городов России и ближнего зарубежья.

На выставке будут представлены кошки редких пород: персидская, экзотическая, британская, шотландская, тайская, мейн-кун, курильский бобтейл, бенгальская, канадский сфинкс, сибирская, девон-рекс, украинский левкой и другие.

Будет работать выставка-продажа котят и щенков. В программе также экскурс-лекции для детей с ограниченными возможностями здоровья, Бест-шоу и благотворительная акция «Поможем вместе».

Контакты: 8-910-210-60-15, NATSHALKURSK@MAIL.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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