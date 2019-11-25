2019-11-25T16:08:42+03:00
Происшествия

В Курске разыскивают водителя, сбившего человека на автомойке

ДТП произошло на улице Малых
Ольга ДАНИЛОВА
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Очевидцев просят сообщить в ГИБДДОчевидцев просят сообщить в ГИБДДФото: Светлана ВОЛКОВА
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24 ноября примерно в седьмом часу вечера неизвестный водитель, управляя предположительно автомобилем ВАЗ 2106 темного цвета, двигаясь задним ходом на территории автомоечного комплекса "ЭКО" по улице Малых, 78 Курска, сбил 36-летнего пешехода. Водитель с места происшествия скрылся, сообщили в ГИБДД.

Свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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