В рамках проекта "Кино в театре" курянам показали спортивную драму

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-25T16:00:58+03:00

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В воскресенье, 24 ноября, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона проекта «Кино в театре» прошел показ спортивной драмы «Со дна вершины». Тематическое мероприятие «В кругу друзей», организованное перед сеансом в фойе драмтеатра, объединило выставку творческих работ особенных детей и выступление детских коллективов Дворца пионеров и школьников Курска. Этот мини-концерт стал подарком гостям проекта «Кино в театре» ко Дню Матери, который в этом году отмечался как раз 24 ноября.

«Настоящую победу украсть невозможно» - таков слоган спортивной драмы «Со дна вершины» о героической силе воли и жажде победы. Алексей Царев – семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. Любовь, дружба, - всё это есть в жизни чемпиона, он первый во всем и не желает проигрывать. Но трагическая случайность переворачивает жизнь и рушит планы... Сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе. В основу сюжета легла история двукратного паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина.

Работы для выставки сделали ребята с ограниченными возможностями здоровьяФото: Светлана ВОЛКОВА

Перед сеансом в фойе театра для гостей проекта была организована выставка творческих работ учащихся Курской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья «СТУПЕНИ». Зрители смогли по достоинству оценить мастерство особенных детей, их талант, фантазию и трепетное отношение к делу, а также посмотреть выступление трех детских творческих коллективов: вокально-инструментального ансамбля, студии эстрадного пения «Лель» и фолк-модерн студии «Макоша» из Дворца пионеров и школьников Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU