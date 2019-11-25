2019-11-25T16:00:58+03:00
Звезды

В рамках проекта "Кино в театре" курянам показали спортивную драму

Перед сеансом в фойе драмтеатра прошли выставка работ особенных детей и выступление детских коллективов
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Мини-концерт стал подарком гостям проекта «Кино в театре» ко Дню МатериМини-концерт стал подарком гостям проекта «Кино в театре» ко Дню Матери
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 ноября, в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона проекта «Кино в театре» прошел показ спортивной драмы «Со дна вершины». Тематическое мероприятие «В кругу друзей», организованное перед сеансом в фойе драмтеатра, объединило выставку творческих работ особенных детей и выступление детских коллективов Дворца пионеров и школьников Курска. Этот мини-концерт стал подарком гостям проекта «Кино в театре» ко Дню Матери, который в этом году отмечался как раз 24 ноября.

«Настоящую победу украсть невозможно» - таков слоган спортивной драмы «Со дна вершины» о героической силе воли и жажде победы. Алексей Царев – семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. Любовь, дружба, - всё это есть в жизни чемпиона, он первый во всем и не желает проигрывать. Но трагическая случайность переворачивает жизнь и рушит планы... Сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе. В основу сюжета легла история двукратного паралимпийского чемпиона Алексея Мошкина.

Работы для выставки сделали ребята с ограниченными возможностями здоровья Фото: Светлана ВОЛКОВА

Работы для выставки сделали ребята с ограниченными возможностями здоровьяФото: Светлана ВОЛКОВА

Перед сеансом в фойе театра для гостей проекта была организована выставка творческих работ учащихся Курской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья «СТУПЕНИ». Зрители смогли по достоинству оценить мастерство особенных детей, их талант, фантазию и трепетное отношение к делу, а также посмотреть выступление трех детских творческих коллективов: вокально-инструментального ансамбля, студии эстрадного пения «Лель» и фолк-модерн студии «Макоша» из Дворца пионеров и школьников Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мерзнувшие из-за аварий куряне получат "перерасчет по счетчику"
В Курске пройдет международная выставка кошек
В Курске разыскивают водителя, сбившего человека на автомойке
Под Курском украли рыбы и красной икры на сто тысяч рублей
Под Курском человек погиб на пожаре
Курян поймали на закладке наркотиков
Под Курском водитель «Пассата» насмерть сбил женщину
В Курск идет потепление
Курской области на дорожные работы выделят шесть миллиардов
Сегодня в курском драмтеатре пройдут учения
В Курске сгорел дом
В Курской области расселить всех людей из аварийного жилья могут в ближайшие два года
«Квадра» прокомментировала новую авария на теплосетях в центре Курска
В Курске снова произошла авария на теплосетях
"Ложимся спать как немцы под Москвой": тысячи курян вторые сутки без отопления
Тепло в дома курян обещают полностью вернуть к полуночи
В Курске без тепла остаются 138 многоэтажек
Отопление и горячую воду в дома курян обещают дать вечером
Обладминистрация предложила замерзающим курянам обращаться в УК за радиаторами
Под Курском ребенок утонул в искусственном водоеме во дворе дома
Ночью в Курской области произошли два страшных пожара
Руководитель курского ГУ МЧС вернулся на свой пост
В Курске до сих пор не устранили крупную аварию на теплосетях
Вторая авария за сутки: 20 тысяч курян остались без тепла и горячей воды